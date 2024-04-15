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        Aydın'da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 4 ölü

        AYDIN'ın Didim ilçesinde, yolcu otobüsü kavşaktan ana yola çıkan otomobile çarpıp metrelerce sürükledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 01:04 Güncelleme: 15.04.2024 - 01:05
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        Aydın'da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 4 ölü
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        AYDIN'ın Didim ilçesinde, yolcu otobüsü kavşaktan ana yola çıkan otomobile çarpıp metrelerce sürükledi. Kazada otomobilde bulunan 4 kişi hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 21.00 sıralarında Didim-Söke Karayolu Uslu Sitesi Kavşağı'nda meydana geldi. Didim-İstanbul seferini yapan A.İ. yönetimindeki 06 BD 9008 plakalı yolcu otobüsü, kavşaktan ana yola çıkan Erdinç Atılgan (45) yönetimindeki 09 AIT 232 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otobüs, otomobili metrelerce sürükledi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ön kısmında hasar oluşan otobüsün şoförü ve yolcular kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkartıldı. Sürücü Erdinç Atılgan’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken yaralanan eşi Serap Atılgan (43) ile Ayşe (44) ve Yasin Sazboğa (44) çifti ambulanslarla Didim Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Serap Atılgan ile Ayşe ve Yasin Sazboğa çifti de yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Kaza sonrasında cumhuriyet savcısı olay yerinde inceleme yaparken, Didim-Söke yolu trafiğe kapatıldı. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla bölgeden kaldırılmasının ardından trafik akışı normal seyrine döndü. Hasar gören otobüsteki yolcular ise başka bir araçla bölgeden tahliye edildi.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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