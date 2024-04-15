Didim'de, yolcu otobüsüyle çarpışan otomobilde ölen 4 kişi dünürmüş

AYDIN'ın Didim ilçesinde, kavşakta, yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada ölen Erdinç (45) ve Serap Atılgan (43) ile Ayşe (44) ve Yasin Sazboğa (44) çiftinin dünür oldukları ortaya çıktı. Kazanın, Sazboğa çiftinin Muğla'nın Milas ilçesindeki diğer dünürlerine yaptıkları bayram ziyaretinden dönerken meydana geldiği belirtildi.

Kaza, dün, saat 21.00 sıralarında Didim-Söke kara yolu Uslu Sitesi kavşağında meydana geldi. Didim-İstanbul seferini yapan A.İ. yönetimindeki Varan Turizm'e ait 06 BD 9008 plakalı yolcu otobüsü, iddiaya göre, kavşakta kontrolsüz şekilde ana yola çıktığı belirtilen Erdinç Atılgan yönetimindeki 09 AIT 232 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otobüs, önüne aldığı otomobili metrelerce sürükledi. İhbarla bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ön kısmında hasar oluşan otobüsün şoförü ve yolcular kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiyecilerin çalışmasıyla çıkarıldı. Sürücü Erdinç Atılgan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, eşi Serap Atılgan ile dünürleri Ayşe Sazboğa ve eşi Yasin Sazboğa yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Serap Atılgan, Ayşe Sazboğa ve Yasin Sazboğa doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.