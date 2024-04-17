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        Kuşadası'nda kruvaziyer iskeleye çarptı

        AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde limana yanaşmaya çalışan Bermuda Adası bayraklı kruvaziyer, iskeleye çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 11:30 Güncelleme: 17.04.2024 - 11:35
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        Kuşadası'nda kruvaziyer iskeleye çarptı
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        AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde limana yanaşmaya çalışan Bermuda Adası bayraklı kruvaziyer, iskeleye çarptı. O anlar kameraya yansırken, iskelede ve gemide küçük çapta hasar meydana geldi.

        Olay, önceki gün öğle saatlerinde meydana geldi. 220 metre uzunluğunda ve 32 metre genişliğindeki 149'u balkon, 630 kamara, 7 restoran, 8 bar ve lounge'u bulunan Celestyal Journey isimli kruvaziyer, Ege Port Limanı'na yanaşmak için manevra yaptı. Manevra sırasında dev gemi, duramayıp, iskeleye çarptı. Çarpmanın etkisi ile gemide ve iskelede küçük çapta hasar oluştu. Geminin çarpma anı cep telefonuyla kayda alındı. Bermuda bayraklı gemi, yapılan kontrollerin ardından dün limandan ayrıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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