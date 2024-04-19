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        Nazilli'de Hakkı Can belirsiz

        TFF2'nci Lig Beyaz Grup'ta üst üste 2 mağlubiyet alarak maç fazlasıyla son 3 haftaya düşme hattının 6 puan üstünde giren Nazilli Belediyespor'da stoper Hakkı Can Aksu'nun sakatlanması keyifleri kaçırdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 14:35 Güncelleme: 19.04.2024 - 14:35
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        Nazilli'de Hakkı Can belirsiz
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        TFF2'nci Lig Beyaz Grup'ta üst üste 2 mağlubiyet alarak maç fazlasıyla son 3 haftaya düşme hattının 6 puan üstünde giren Nazilli Belediyespor'da stoper Hakkı Can Aksu'nun sakatlanması keyifleri kaçırdı. Sağ arka adalesinde çekme hissedip antrenmanı tamamlayamayan 27 yaşındaki savunmacının pazar günü iç sahada oynanacak kritik Karacabey Belediyespor maçında oynayıp oynamayacağı belirsiz. Siyah-beyazlılarda ilk yarının sonunda çapraz bağları kopan kaleci Ömer ise kontrollü olarak takımla antrenmanlara çıkmaya başladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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