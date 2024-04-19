Nazilli'de Hakkı Can belirsiz

TFF2'nci Lig Beyaz Grup'ta üst üste 2 mağlubiyet alarak maç fazlasıyla son 3 haftaya düşme hattının 6 puan üstünde giren Nazilli Belediyespor'da stoper Hakkı Can Aksu'nun sakatlanması keyifleri kaçırdı. Sağ arka adalesinde çekme hissedip antrenmanı tamamlayamayan 27 yaşındaki savunmacının pazar günü iç sahada oynanacak kritik Karacabey Belediyespor maçında oynayıp oynamayacağı belirsiz. Siyah-beyazlılarda ilk yarının sonunda çapraz bağları kopan kaleci Ömer ise kontrollü olarak takımla antrenmanlara çıkmaya başladı.

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