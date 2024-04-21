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        Kaçak tarihi eser kazısına suçüstü: 5 gözaltı

        AYDIN'ın Köşk ilçesinde tarihi eser aramak için izinsiz kazı yapan 5 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.04.2024 - 10:45 Güncelleme: 21.04.2024 - 10:50
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        Kaçak tarihi eser kazısına suçüstü: 5 gözaltı
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        AYDIN'ın Köşk ilçesinde tarihi eser aramak için izinsiz kazı yapan 5 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

        Köşk İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, devriye görevi sırasında Kızılyer Mahallesi'nde izinsiz kazı yapıldığını fark etti. Ekipler, dün akşam saatlerinde kaçak kazı yapan A.O., N.O., M.G.Y., F.B. ve Ö.A.'yı yakaladı. Şüphelilerin tarihi eser aradığı belirlenirken, 1 metal dedektör ile kazı malzemeleri ele geçirildi. 5 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığı bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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