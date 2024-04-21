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        İki hafta önce satın aldığı otomobille kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı

        AYDIN'ın Germencik ilçesinde 2 hafta önce satın aldığı otomobille seyir halindeyken şarampole yuvarlanan sürücü Mustafa Akkaya (46) öldü, yanında bulunan Merdan Aydın ise ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.04.2024 - 18:57 Güncelleme: 21.04.2024 - 19:00
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        İki hafta önce satın aldığı otomobille kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı
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        AYDIN'ın Germencik ilçesinde 2 hafta önce satın aldığı otomobille seyir halindeyken şarampole yuvarlanan sürücü Mustafa Akkaya (46) öldü, yanında bulunan Merdan Aydın ise ağır yaralandı.

        Kaza, saat 16.00 sıralarında kırsal Çarıklar Mahallesi'nde meydana geldi. Germencik’ten Çarıklar Mahallesi istikametine giden 09 ANA 329 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü evli ve 2 çocuk babası Mustafa Akkaya'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobilde yolcu konumunda bulunan Merdan Aydın ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla ağır yaralı olarak Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden Akkaya'nın cenazesi ise olay yeri incelemesinin ardından Germencik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        OTOMOBİLİ 2 HAFTA ÖNCE ALMIŞ

        Çarıklar Mahallesi'nde kahvehane işleten Mustafa Akkaya'nın kaza yaptığı otomobili 2 hafta önce aldığı öğrenildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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