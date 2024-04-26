Aydın filede Defne'yi kaptı

Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, dış transferde Eczacıbaşı'ndan genç pasör çaprazı Defne Başyolcu ile anlaştı.

Mavi-beyazlı kulübün, 18 yaşındaki voleybolcuyu kiralık olarak kadrosuna kattığı belirtildi. Voleybola Nilüfer Belediyespor altyapısında başlayıp, bir sezon Beşiktaş'ta kiralık oynayan ve genç milli olan 1.92 boyundaki Defne, yeni sezonda Aydın ekibinin başarısı için ter dökecek. Aydın Büyükşehir Belediyespor dış transferde Vakıfbank'tan orta oyuncu Zeynep Sude Demirel'le de kiralık olarak el sıkışmıştı.