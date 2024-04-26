Kazada ağır yaralanan İlknur, 5 gün sonra hayatını kaybetti

AYDIN’ın Germencik ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada ağır yaralanan İlknur Araz (25), tedavi gördüğü hastanede 5 gün sonra hayatını kaybetti.

Kaza, geçen pazartesi günü saat 06.00 sıralarında Aydın-İzmir Otoyolu Ömerbeyli yakınlarında meydana geldi. İzmir yönünden gelmekte olan Hüseyin A. (27) yönetimindeki 20 D 7180 plakalı otomobile, aynı istikamette seyir halindeki Ertuğrul T. (44) yönetimindeki 09 ALA 850 plakalı otomobil arkadan çarptı. Arkadan gelen İrfan T. (42) yönetimindeki 48 YZ 414 plakalı TIR da 09 ALA 850 plakalı otomobile çarptı. 3 aracın karıştığı kazada 20 D 7180 plakalı otomobil sürücüsü Hüseyin A. ile aynı otomobile yolcu konumunda bulunan İlknur Araz (25) yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.