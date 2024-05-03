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        Kuşadasıspor son anda turladı

        TFF3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta normal sezonu beşinci bitirerek Play-Off'a kalan Kuşadasıspor, Bornova 1877'yi İzmir'de saha dezavantajına rağmen mağlup edip eledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 14:10 Güncelleme: 03.05.2024 - 14:15
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        Kuşadasıspor son anda turladı
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        TFF3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta normal sezonu beşinci bitirerek Play-Off'a kalan Kuşadasıspor, Bornova 1877'yi İzmir'de saha dezavantajına rağmen mağlup edip eledi. Daha önce Bornovalı taraftarlar iki takımın ligde oynadığı maçta deplasmana alınmazken, İzmir İl Spor Güvenlik Kurulu'nun kararı nedeniyle İzmir'deki mücadeleye gidemeyen Kuşadası taraftarları Play-Off karşılaşmasını belediyenin ilçede kurduğu dev ekranda izledi.

        Siyah-beyazlı ekip maçı 90'ıncı dakikada Volkan'ın golüyle 2-1 kazanarak rakibini eleyince meydanı dolduran taraftarlar büyük sevinç yaşadı. Üst üste ikinci kez katıldığı Play-Off'ta bu kez hedefine ulaşmak isteyen Kuşadası, ikinci turda Belediye Kütahyaspor'la karşılaşacak. İlk maç 6 Mayıs'ta deplasmanda, rövanş 10 Mayıs'ta Kuşadası'nda olacak. Tur atlayan takım grup finalinde Erbaaspor'un karşısına çıkacak. Kuşadasıspor rakibi Kütahyaspor'la normal sezonda deplasmanda oynadığı ilk maçı 1-0 kazanıp, evindeki rövanştan 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı.

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