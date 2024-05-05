Efeler 09 avantaj arıyor

TFF3'üncü Lig 2'nci Grup Play-Off 2'nci Tur ilk maçında Efeler 09 SFK yarın Anadolu Üniversitesi'ne konuk olacak. Eskişehir Yeni Stadyum'daki 90 dakikanın başlama düdüğü saat 20.00'de çalacak. Aydın ekibi rakibini 10 Mayıs Cuma günü rövanşta konuk edecek. Rakibine üstünlük sağlayan taraf grup finaline çıkarak Elazığspor'la final için karşılaşacak. Efeler 09 SFK ilk turda Turgutluspor'u deplasman dezavantajına rağmen 4-1 yenip elerken, Anadolu Üniversitesi de yine İzmir deplasmanında çıktığı maçta Karşıyaka'yı tek golle geçerek sürpriz yaptı. İki takımın normal sezonda oynadığı ilk maçı Efeler deplasmanda 2-1 kazandı. Rövanş 1-1 sonuçlandı.