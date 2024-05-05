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        Kuşadasıspor'un rakibi Kütahya

        TFF3'üncü Lig 3'üncü Grup Play-Off 1'inci Turu'nda Bornova 1877'yi deplasmanda 2-1 yenerek eleyen Kuşadasıspor yarın eşleştiği rakibi Belediye Kütahyaspor'la serinin ilk maçını oynayacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.05.2024 - 13:12 Güncelleme: 05.05.2024 - 13:12
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        Kuşadasıspor'un rakibi Kütahya
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        TFF3'üncü Lig 3'üncü Grup Play-Off 1'inci Turu'nda Bornova 1877'yi deplasmanda 2-1 yenerek eleyen Kuşadasıspor yarın eşleştiği rakibi Belediye Kütahyaspor'la serinin ilk maçını oynayacak. Kütahya Dumlupınar Stadı'ndaki mücadele saat 16.00'da start alacak. Rövanş maçı 10 Mayıs'ta Kuşadası'nda olacak. Bu turu geçen takım grup finalinde Erbaaspor'un rakibi olacak. Kütahyaspor önceki turda Silivrispor'u deplasmanda normal süresi ve uzatmaları golsüz biten maçta seri penaltılarla 5-4 mağlup etti. Üs üste ikinci sezon Play-Off oynayan Kuşadası rakibiyle normal sezonda deplasmanda oynadığı maçı 1-0 kazanırken, rövanş 1-1 bitti.

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