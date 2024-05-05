Kuşadasıspor'un rakibi Kütahya

TFF3'üncü Lig 3'üncü Grup Play-Off 1'inci Turu'nda Bornova 1877'yi deplasmanda 2-1 yenerek eleyen Kuşadasıspor yarın eşleştiği rakibi Belediye Kütahyaspor'la serinin ilk maçını oynayacak. Kütahya Dumlupınar Stadı'ndaki mücadele saat 16.00'da start alacak. Rövanş maçı 10 Mayıs'ta Kuşadası'nda olacak. Bu turu geçen takım grup finalinde Erbaaspor'un rakibi olacak. Kütahyaspor önceki turda Silivrispor'u deplasmanda normal süresi ve uzatmaları golsüz biten maçta seri penaltılarla 5-4 mağlup etti. Üs üste ikinci sezon Play-Off oynayan Kuşadası rakibiyle normal sezonda deplasmanda oynadığı maçı 1-0 kazanırken, rövanş 1-1 bitti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.