Kayıp koyunlarını aramaya çıkan çiftçi, ölü bulundu

Hilmi Gülsevi'nin cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp morguna gönderildi. Kaybolan koyunların ise bölgedekiler tarafından bulunarak ailesine teslim edildiği öğrenildi.

Olay, dün akşam saatlerinde kırsal Uzunçam Mahallesi'nde meydana geldi. Arazide kaybolan koyunlarını bulmak için motosikletiyle evden ayrılan çiftçi Hilme Gülsevi'ye ulaşamayan yakınları jandarmayı arayıp, kayıp ihbarında bulundu. Jandarma, AFAD ve Nazilli Amatör Telsizciler Derneği ekipleri bölgede kaybolan çiftçiyi aradı. Gece geç saatlere kadar arama yapan ekipler Gülsevi’yi bulamadı.

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