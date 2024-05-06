Kayıp koyunlarını aramaya çıkan çiftçi, ölü bulundu
AYDIN'ın Nazilli ilçesinde dün kaybolan koyunlarını motosikletiyle aramaya çıktıktan sonra haber alınamayan Hilmi Gülsevi (65), evinden yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki arazide ölü bulundu.
AYDIN'ın Nazilli ilçesinde dün kaybolan koyunlarını motosikletiyle aramaya çıktıktan sonra haber alınamayan Hilmi Gülsevi (65), evinden yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki arazide ölü bulundu.
Olay, dün akşam saatlerinde kırsal Uzunçam Mahallesi'nde meydana geldi. Arazide kaybolan koyunlarını bulmak için motosikletiyle evden ayrılan çiftçi Hilme Gülsevi'ye ulaşamayan yakınları jandarmayı arayıp, kayıp ihbarında bulundu. Jandarma, AFAD ve Nazilli Amatör Telsizciler Derneği ekipleri bölgede kaybolan çiftçiyi aradı. Gece geç saatlere kadar arama yapan ekipler Gülsevi’yi bulamadı.
Sabah saatlerinde çalışmalara yeniden başlayan ekipler, Hilmi Gülsevi'yi evinden 3 kilometre uzaklıktaki arazide motosikletinden 500 metre ileride hareketsiz halde buldu. Bölgeye gelen sağlık ekipleri Gülsevi'nin öldüğünü belirledi.
Hilmi Gülsevi'nin cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp morguna gönderildi. Kaybolan koyunların ise bölgedekiler tarafından bulunarak ailesine teslim edildiği öğrenildi.
Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.