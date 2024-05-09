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        Efeler 09 rövanşa çıkıyor

        TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup Play-Off 2'nci Tur'daki ilk maçta Anadolu Üniversitesi'ni deplasmanda 2-1 mağlup ederek büyük avantaj elde eden Efeler 09 SFK, yarın rövanşa çıkacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 12:34 Güncelleme: 09.05.2024 - 12:34
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        Efeler 09 rövanşa çıkıyor
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        TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup Play-Off 2'nci Tur'daki ilk maçta Anadolu Üniversitesi'ni deplasmanda 2-1 mağlup ederek büyük avantaj elde eden Efeler 09 SFK, yarın rövanşa çıkacak. Kulübün başvuru ve Aydın Valiliği onayıyla Nazilli İlçe Stadı'na alınan mücadele saat 16.00'da başlayacak. İlk turda Turgutluspor'u 4-1 yenerek eleyen Efeler'e grup finaline çıkmak için rövanşta her türlü galibiyet ve beraberlik yetecek. Anadolu Üniversitesi'nin tek farklı galibiyetleri halinde ise rövanş uzatmaya gidecek. Efeler 09 SFK rövanşta hata yapmayıp tur atlarsa grup finalinde Elazığspor ile finale çıkmak için karşılaşacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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