Kuşadasıspor tur arıyor

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup Play-Off 2'nci Tur ilk maçında deplasmanda Belediye Kütahyaspor'a 2-1 yenilen Kuşadasıspor, rakibini yarın rövanşta konuk edecek.

Kuşadası Özer Türk Stadı'ndaki karşılaşmanın başlama düdüğü saat 16.00'da çalacak. Play-Off'ta ilk turda Bornova 1877 engelini aşan Kuşadasıspor'un adını grup finaline yazdırması için ilk maçta tek farkla mağlup olduğu rakibini en az 2 farkla yenmesi gerekecek. Kuşadası'nın tek farklı galibiyetleri halinde maç uzatmaya gidecek. Kütahya temsilcisi her türlü galibiyet ve beraberlikte tur atlayan taraf olacak. Turu geçen ekip, grup finalinde Erbaaspor ile final için karşılaşacak.