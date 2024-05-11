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        Otomobille uyuşturucu sevkiyatına 2 gözaltı

        AYDIN'ın Köşk ilçesinde, jandarmanın durdurduğu otomobilde yapılan aramada 135 gram metamfetamin ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 10:50 Güncelleme: 11.05.2024 - 10:55
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        Otomobille uyuşturucu sevkiyatına 2 gözaltı
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        AYDIN'ın Köşk ilçesinde, jandarmanın durdurduğu otomobilde yapılan aramada 135 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.

        Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, istihbarat çalışmasıyla İzmir’den Aydın'ın Köşk ilçesine uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Önlem alan jandarma, şüpheli bir otomobili, dün akşam saatlerinde Köşk ilçe girişinde durdurdu. Yapılan aramada, iç kısımda farklı yerlere gizlenmiş toplam 135 gram uyuşturucu madde metamfetamin ele geçirildi. Otomobildeki U.A. ve E.E. gözaltına alındı.

        2 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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