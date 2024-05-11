Efeler'in gözü finalde

TFF 3'üncü Lig'deki tarihinin ikinci yılında Play-Off oynamayı başaran, bu sezon 2'nci Grup'ta iki rakibini eleyerek yoluna devam eden Efeler 09 SFK gözünü artık 2'nci Lig için finale çıkmaya dikti.

Bu sezon 3'üncü Lig 2'nci Grup'u 47 puanla beşinci sırada tamamlayıp Play-Off'a saha dezavantajıyla girmesine rağmen önce Turgutluspor'u deplasmanda 4-1 yenerek eleyen Aydın ekibi, ikinci turda Anadolu Üniversitesi'ni de dış sahada 2-1, içerde 2-0'la geçip üçüncü tura yükseldi yükseldi. Grup finalinde normal sezonu ikinci sırada tamamlayarak rakibini bekleyen Elazığspor ile eşleşen Efeler, ilk maçı 15 Mayıs Çarşamba günü iç sahada, rövanşı ise 20 Mayıs'ta deplasmanda oynayacak.

Turu geçen ekip tarafsız sahadaki finalde 1'inci Grup'taki Aliağa Futbol-52 Orduspor FK eşleşmesinin galibiyle 2'nci Lig'e yükselmek için karşılaşacak. Normal sezonda Elazığspor'a deplasmanda 1-0 yenilen Efeler 09, rövanştan 1-1 beraberlikle ayrılmıştı. Anadolu Üniversitesi'ni Aydın'daki stat sıkıntısı nedeniyle rövanş maçında Nazilli İlçe Stadı'nda ağırlayan Efeler, sosyal medyada Nazilli halkına destekleri için teşekkür etti. Yeşil-beyazlı futbolcular da karşılaşmanın ardından tur sevincini Erik Dalı şarkısı eşliğinde kutladı. Sezon içinde sıkıntılar yaşayan, kullandığı ilçe belediyesine ait tesisleri boşaltıp yurda yerleşen Efeler 09 SFK'da teknik direktör Veyis Kanber ise Aydın iline kenetlenme çağrısı yaptı.

VEYİS KANBER: ÜVEY EVLAT DEĞİLİZ Efeler 09 SFK'da amatör ligden beri dümeninde olduğu takımı 2'nci Lig'e çok yaklaştıran teknik direktör Veyis Kanber, yaşadıkları zorluklara değinerek, "Üvey evlat muamelesi görerek, bir o sahada bir bu sahada oynamak için çırpınıyoruz. Oysa biz bunu hak etmiyoruz. Aydın'da bir üst lige çıkabilmek için mücadele ediyoruz. Bakın bundan sonra karşılaşacağımız Elazığspor'a her gün birileri destek açıklıyor. Sanatçısından, politikacısına dair herkes yanlarında. Biz Eskişehir'de de bunu gördük, Karşıyaka'da da. Ama biz Efeler 09 SFK olarak üvey evlat gibi, sağa sola savrulup durduk. Kaç defa uçurumun kenarından döndük. Biz ve oyuncularımız kenetlendik" dedi.

Efeler takımını elleriyle büyüttüklerini ve destek olmadan işlerin yürümediğini belirten Veyis Kanber, siyasilere birlik ve beraberlik ile kenetlenme çağrısında bulunarak, "Bundan sonra Aydın ilimizde özellikle üst makamdaki görevlilerin yukarıdan aşağıya başlayarak takıma sahip çıkmaları lazım. Maçlara gelip bizlere desteklerini açıklamaları ve destek olmaları lazım. Futbolcularımıza kendilerini göstermeleri lazım. Batman'da da Aksaray'da da böyle oldu. Valisiyle, emniyetiyle, kaymakamıyla, belediye başkanlarıyla, siyasileriyle, takımların başarıları böyle geliyor. Sadece bizlerin sahiplenmesi ile bu işler olmuyor, şehrin bir bütün olması gerekiyor" açıklamasını yaptı.