Kuşadasıspor hedefe ulaşamadı

TFF 3'üncü Lig Play-Off 2'nci Turu'nda Belediye Kütahyaspor'a her iki maçta da 2-1 yenilen Kuşadasıspor üst üste ikinci kez 2'nci Lig'e yükselme hayallerine kavuşamadı.

Geçen sezon Play-Off'tan elendikten sonra bu yıl ikinci turda ilk maçta rakibine 2-1 kaybedip evindeki maça umutlu çıkan Ege ekibi yine aynı skorla yenildi ve elemeyi geçemedi. Play-Off ilk turunda Bornova 1877 takımını deplasmanda 2-1 yenerek 2'nci tura adını yazdıran Kuşadasıspor yeni sezonda da yoluna 3'üncü Lig'de devam edecek.