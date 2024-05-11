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        Kuşadasıspor hedefe ulaşamadı

        TFF 3'üncü Lig Play-Off 2'nci Turu'nda Belediye Kütahyaspor'a her iki maçta da 2-1 yenilen Kuşadasıspor üst üste ikinci kez 2'nci Lig'e yükselme hayallerine kavuşamadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 12:20 Güncelleme: 11.05.2024 - 12:20
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        Kuşadasıspor hedefe ulaşamadı
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        TFF 3'üncü Lig Play-Off 2'nci Turu'nda Belediye Kütahyaspor'a her iki maçta da 2-1 yenilen Kuşadasıspor üst üste ikinci kez 2'nci Lig'e yükselme hayallerine kavuşamadı.

        Geçen sezon Play-Off'tan elendikten sonra bu yıl ikinci turda ilk maçta rakibine 2-1 kaybedip evindeki maça umutlu çıkan Ege ekibi yine aynı skorla yenildi ve elemeyi geçemedi. Play-Off ilk turunda Bornova 1877 takımını deplasmanda 2-1 yenerek 2'nci tura adını yazdıran Kuşadasıspor yeni sezonda da yoluna 3'üncü Lig'de devam edecek.

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