Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Traktörün altında kalan gece bekçisi hayatını kaybetti

        AYDIN'ın Bozdoğan ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan gece bekçisi Orhan Baş (27), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 00:25 Güncelleme: 12.05.2024 - 00:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Traktörün altında kalan gece bekçisi hayatını kaybetti
        ABONE OL
        ABONE OL

        AYDIN’ın Bozdoğan ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan gece bekçisi Orhan Baş (27), hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 17.30 sıralarında Dömen Mahallesi’nde meydana geldi. Gece bekçisi olduğu öğrenilen Orhan Baş, tarla sürerken devrilen traktörün altında kaldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Baş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Baş'ın cansız bedeni Bozdoğan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Suç örgütü çökertildi
        Suç örgütü çökertildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Türk Silahlı Kuvvetleri her an harekata hazır
        Türk Silahlı Kuvvetleri her an harekata hazır
        Ali Koç tekrardan aday olacağını açıkladı!
        Ali Koç tekrardan aday olacağını açıkladı!
        Eurovision'da İsrail protestoları
        Eurovision'da İsrail protestoları
        Zonguldak'ta feci iş kazası
        Zonguldak'ta feci iş kazası
        Beşiktaş'ta Dusan Alimpijevic müjdesi!
        Beşiktaş'ta Dusan Alimpijevic müjdesi!
        Demiral'dan Fenerbahçe itirafı!
        Demiral'dan Fenerbahçe itirafı!
        İsrail saldırıları genişletti
        İsrail saldırıları genişletti
        CHP israf genelgesini yayınladı
        CHP israf genelgesini yayınladı
        "ABD'den İsrail'e hassas istihbarat vaadi"
        "ABD'den İsrail'e hassas istihbarat vaadi"
        Arda Güler attı, Real Madrid farklı kazandı!
        Arda Güler attı, Real Madrid farklı kazandı!
        4 ilde tefeci operasyonu: "Tefeciyim oğlum ben, domates, biber satmıyoruz"
        4 ilde tefeci operasyonu: "Tefeciyim oğlum ben, domates, biber satmıyoruz"
        "Dursun Özbek ile peşkeş yan yana gelemez"
        "Dursun Özbek ile peşkeş yan yana gelemez"
        Afganistan'da sel felaketi: Ölü sayısı 300'ü aştı
        Afganistan'da sel felaketi: Ölü sayısı 300'ü aştı
        Motokuryelik yapıyordu! Üniversite öğrencisini vahşice öldürüldü!
        Motokuryelik yapıyordu! Üniversite öğrencisini vahşice öldürüldü!
        Bu 10 alışkanlık beyne zarar veriyor olabilir!
        Bu 10 alışkanlık beyne zarar veriyor olabilir!
        En çok kazandıran film serileri
        En çok kazandıran film serileri
        Haftaya onlar damga vurdu
        Haftaya onlar damga vurdu
        Zıt kutuplar gibi görünse de modanın yönü edebiyat!
        Zıt kutuplar gibi görünse de modanın yönü edebiyat!

        Benzer Haberler

        Aydın'da uçurumdan yuvarlanan traktörün sürücüsü öldü
        Aydın'da uçurumdan yuvarlanan traktörün sürücüsü öldü
        Nazilli'de kazada yaralanan kişi hayata tutunamadı
        Nazilli'de kazada yaralanan kişi hayata tutunamadı
        Nazilli'de Cumhuriyet Kadınları Derneği'nden Gazzeli kadınlara destek açıkl...
        Nazilli'de Cumhuriyet Kadınları Derneği'nden Gazzeli kadınlara destek açıkl...
        Aydın'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli tutuklandı
        Aydın'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli tutuklandı
        Tanışıp evlendikleri gemiler hem iş yerleri hem evleri oldu
        Tanışıp evlendikleri gemiler hem iş yerleri hem evleri oldu
        Liberty Golf Turnuvası, Aydın'da başladı
        Liberty Golf Turnuvası, Aydın'da başladı