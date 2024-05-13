Kuşadası'nda esrarla yakalanan motosikletli gözaltına alındı

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, polisin şüpheli olduğunu değerlendirip durdurduğu motosikletin sürücüsü B.H.M.'nin üzerinde ve evinde, 56 paket halinde satışa hazır toplam 63,78 gram esrar ele geçirildi. B.H.M., tutuklandı.

Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Camiatik Mahallesi'nde yaptıkları yol denetiminde, şüpheli olduğu değerlendirmesiyle bir motosikletliyi durdurdu. Motosiklet sürücüsü B.H.M.'nin üzerinde ve evinde yapılan aramada, 56 paket halinde, satışa hazır toplam 63,78 gram esrar ele geçirildi. B.H.M., gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.H.M., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.