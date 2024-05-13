Otoyol inşaatında çalışan işçi 35 metre yükseklikten düşerek öldü

AYDIN'ın Yenipazar ilçesinde yapımı devam eden Aydın-Denizli Otoyol inşaatında hazır kolon taşıyan vinç devrildi. Vincin temas ettiği köprü ayağında o sırada çalışan işçi Hüseyin Çakar (39), dengesini kaybederek 35 metreden toprak zemine düşüp öldü.

Olay, saat 15.00 sıralarında, Yenipazar Viyadüğünde meydana geldi. Devam eden Aydın-Denizli Otoyol inşaatına hazır kolun taşıyan vinç, henüz belirlenemeyen nedenle devrildi. Vincin temas ettiği köprü ayağında çalışan Hüseyin Çakar, dengesini kaybetti. 35 metreden toprak zemine düşen Hüseyin Çakar'ı görenler, sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Çakar’ın hayatını kaybettiğini belirlendi. Olay yeri incelemesinin ardından Çakar'ın cenazesi, Yenipazar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Hüseyin Çakar’ın otoyol inşaatında çalışmak için Diyarbakır’dan geldiği öğrenildi. Yenipazar ilçe Kaymakamlığına vekalet eden Sultanhisar ilçe Kaymakamı Bahadır Güneş, olay yerine gelerek ilgililerden bilgi aldı.