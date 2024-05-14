Efeler 09 ilk maça çıkıyor

TFF3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Play-Off'a saha dezavantajıyla başlamasına rağmen önce Turgutluspor'u deplasmanda 4-1'le geçip, ardından Anadolu Üniversitesi'ni iki maçta da yenerek elemeyi başaran Efeler 09 SFK yarın grup finalinin ilk maçında Elazığspor'u ağırlayacak. Nazilli İlçe Stadı'nda oynanacak mücadele saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşmaya gitmek isteyen taraftarlar için Aydın'dan Nazilli'ye otobüsler kaldırılacak. Rakibine 20 Mayıs Pazartesi günü rövanşta konuk olacak Efeler, ilk maçtan avantajlı bir skor elde etmeye çalışacak. Bu turu geçecek takım finale çıkarak 1'inci Grup'tan gelecek ekiple 2'nci Lig'e yükselmek için tarafsız sahada tek maç oynamaya hak kazanacak. Efeler 09 SFK grubu ikinci sırada tamamlayıp direkt son 2'ye kalan Elazığspor'a normal sezonda deplasmanda 1-0 yenilirken, evinde 1-1 berabere kalmıştı.