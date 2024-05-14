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        Kendisini polise şikayet eden kadını evinin önünde bekleyip, tabancayla öldüren şüpheli tutuklandı

        AYDIN'ın Sultanhisar ilçesinde, uzun süredir rahatsız ettiği Aylin Pekin'i (48), şikayet edildiğini öğrendikten sonra evinin önünde bekleyerek tabancayla vurarak öldüren Mehmet Şah Yeşilova (50), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 21:18 Güncelleme: 14.05.2024 - 21:20
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        Kendisini polise şikayet eden kadını evinin önünde bekleyip, tabancayla öldüren şüpheli tutuklandı
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        AYDIN'ın Sultanhisar ilçesinde, uzun süredir rahatsız ettiği Aylin Pekin'i (48), şikayet edildiğini öğrendikten sonra evinin önünde bekleyerek tabancayla vurarak öldüren Mehmet Şah Yeşilova (50), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

        Olay, dün saat 22.00 sıralarında Atça Mahallesi'nde meydana geldi. Daha önce eşini kaybeden ve bir çocuğu olan Aylin Pekin, yaklaşık 3 aydır aynı mahalleden Mehmet Şah Yeşilova tarafından takip edilmeye başlandı. Yeşilova tarafından rahatsız edilen Pekin, durumu polise bildirdi. Polis, Pekin'in şikayeti üzerine Yeşilova'ya uyarıda bulundu. Polise şikayet edildiğini öğrenen Yeşilova, dün saat 22.00 sıralarında Pekin'in evinin önüne gelerek beklemeye başladı. Dışarda olan Pekin, evine geldiği sırada Yeşilova'nın yanında getirdiği tabancasından çıkan kurşunla olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırıdan sonra kaçan Yeşilova, ilçe sınırları içerisinde jandarma ekipleri tarafından yakalanarak polise teslim edilip, gözaltına alındı. Pekin'in cansız bedeni ise Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Nazilli Adliyesi'ne sevk edilen Mehmet Şah Yeşilova, tutuklanarak Nazilli E Tipi Kapalı Ceza ve Tutuk Evi'ne teslim edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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