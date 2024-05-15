Aydın'da Kıskaç-15 operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli, adliyede

AYDIN'da, Kıskaç-15 operasyonu kapsamında devlet kurumlarında farklı pozisyonlara yerleştirilmeye çalışılan FETÖ üyelerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 6'sı kamu görevlisi, 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

62 ilde, dün eş zamanlı yapılan Kıskaç-15 operasyonunun Aydın ayağında 6'sı kamu görevlisi, 7 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3'ü kadın, 7 şüphelinin örgüt sorumlularının talimatıyla kamu kurumlarına giriş sınavlarına yönlendirildikleri, bu sınavlara başvuran örgüt üyelerinin, örgüte bağlılıkları çeşitli şekillerde kodlanarak, bu kodlamada bulunan şahısların sınavı kazanmalarının amaçlandığı belirlendi. Şüphelilerin bir kısmının örgütün kriptolu haberleşme programı olan ByLock kullanıcısı oldukları da tespit edildi. Şüphelilerin ByLock içeriklerinde isimlerinin geçtiği ve ankesörlü telefonlarla irtibat kurdukları ortaya çıktı.