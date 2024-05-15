Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın'da Kıskaç-15 operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli, adliyede

        AYDIN'da, Kıskaç-15 operasyonu kapsamında devlet kurumlarında farklı pozisyonlara yerleştirilmeye çalışılan FETÖ üyelerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 6'sı kamu görevlisi, 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 12:06 Güncelleme: 15.05.2024 - 12:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın'da Kıskaç-15 operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli, adliyede
        ABONE OL
        ABONE OL

        AYDIN'da, Kıskaç-15 operasyonu kapsamında devlet kurumlarında farklı pozisyonlara yerleştirilmeye çalışılan FETÖ üyelerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 6'sı kamu görevlisi, 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

        62 ilde, dün eş zamanlı yapılan Kıskaç-15 operasyonunun Aydın ayağında 6'sı kamu görevlisi, 7 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3'ü kadın, 7 şüphelinin örgüt sorumlularının talimatıyla kamu kurumlarına giriş sınavlarına yönlendirildikleri, bu sınavlara başvuran örgüt üyelerinin, örgüte bağlılıkları çeşitli şekillerde kodlanarak, bu kodlamada bulunan şahısların sınavı kazanmalarının amaçlandığı belirlendi. Şüphelilerin bir kısmının örgütün kriptolu haberleşme programı olan ByLock kullanıcısı oldukları da tespit edildi. Şüphelilerin ByLock içeriklerinde isimlerinin geçtiği ve ankesörlü telefonlarla irtibat kurdukları ortaya çıktı.

        Gözaltına alınan şüpheliler Z.Ç., Y.E., İ.Y., A.Ş, S.C.U., K.B. ve B.T. polisteki işlemlerinin ardından bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Yerlikaya'dan önemli mesaj: Yerle bir edeceğiz
        Yerlikaya'dan önemli mesaj: Yerle bir edeceğiz
        Yeniden yargılama talebi reddedildi
        Yeniden yargılama talebi reddedildi
        Türkiye, Avrupa'nın zirvesinde
        Türkiye, Avrupa'nın zirvesinde
        Biden İsrail'e hızlı silah sevkiyatı tasarısını veto edecek
        Biden İsrail'e hızlı silah sevkiyatı tasarısını veto edecek
        Cannes gözyaşlarıyla başladı
        Cannes gözyaşlarıyla başladı
        Ailesinden 4 kişiyi öldüren polis: Kanınızı içsem doymam!
        Ailesinden 4 kişiyi öldüren polis: Kanınızı içsem doymam!
        Dursun Özbek'in Okan Buruk planı
        Dursun Özbek'in Okan Buruk planı
        Sahte raporla tatile hapis cezası!
        Sahte raporla tatile hapis cezası!
        Evine dönen koca, karısını başka adamla yakaladı: 1'i ağır 2 yaralı
        Evine dönen koca, karısını başka adamla yakaladı: 1'i ağır 2 yaralı
        Bana manikürcünü söyle sana kim olduğunu söyleyeyim
        Bana manikürcünü söyle sana kim olduğunu söyleyeyim
        Beşiktaş'ta hoca denklemi!
        Beşiktaş'ta hoca denklemi!
        Dünyanın en eski tersanesinde yeni keşifler
        Dünyanın en eski tersanesinde yeni keşifler
        "Futbol topu Arda'ya aşık"
        "Futbol topu Arda'ya aşık"
        Dünya üçüncüsü olmak için borsada
        Dünya üçüncüsü olmak için borsada
        108 gün sonra gelen mutluluk
        108 gün sonra gelen mutluluk
        Pek ciddiye alınmıyor ama... 7 günden uzun sürerse dikkat!
        Pek ciddiye alınmıyor ama... 7 günden uzun sürerse dikkat!
        Yüzey temizlik havluları dost mu düşman mı?
        Yüzey temizlik havluları dost mu düşman mı?
        Köprünün enkazı kontrollü biçimde patlatıldı
        Köprünün enkazı kontrollü biçimde patlatıldı
        Akaryakıtta tek fiyat dönemi
        Akaryakıtta tek fiyat dönemi

        Benzer Haberler

        Kendisini polise şikayet eden kadını evinin önünde bekleyip, tabancayla öld...
        Kendisini polise şikayet eden kadını evinin önünde bekleyip, tabancayla öld...
        İncirliova'da engelliler polis araçlarıyla şehir turu attı
        İncirliova'da engelliler polis araçlarıyla şehir turu attı
        Aydın'da kural ihlali yapan sürücüler dronla tespit edildi
        Aydın'da kural ihlali yapan sürücüler dronla tespit edildi
        Efeler 09 ilk maça çıkıyor
        Efeler 09 ilk maça çıkıyor
        Aşkına karşılık vermeyip, şikayet eden kadını öldürdü
        Aşkına karşılık vermeyip, şikayet eden kadını öldürdü
        Aydın'da tarlasını sulamaya giden çiftçi ölü bulundu
        Aydın'da tarlasını sulamaya giden çiftçi ölü bulundu