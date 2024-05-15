Aydın'da Kıskaç-15 operasyonunda 3 tutuklama (2)

Aydın'da Kıskaç-15 operasyonu kapsamında gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden A.Ş. ve İ.Y. ile B.T. isimli kadın tutuklandı. Diğer şüpheliler Z.Ç., Y.E., S.C.U. ve K.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.