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        Efeler 09 Spor Futbol Kulübü - Elazığspor: 0-3

        STAT:Nazilli İlçeHAKEMLER: Furkan Aksuoğlu, Özgür Ertem, Şenol BektaşEFELER 09 SFK: Mert- Furkan Tuşik (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 18:23 Güncelleme: 15.05.2024 - 18:23
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        Efeler 09 Spor Futbol Kulübü - Elazığspor: 0-3
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        STAT:Nazilli İlçe

        HAKEMLER: Furkan Aksuoğlu, Özgür Ertem, Şenol Bektaş

        EFELER 09 SFK: Mert- Furkan Tuşik (Dk. 65 Hakan Can), Sabutay, Alpay, Berkan, Enis (Dk. 84 Atakan), Burak, Tugay (Dk. 87 Furkan Çarkçı), Uğur (Dk. 84 Mustafa), Furkan Külekçi, Tayyip Mevlüt (Dk. 65 Enescan)

        ELAZIĞSPOR: Hakan- Berşan, Mehmet Eksik, Hasan, Metin, Fatih (Dk. 83 Mesut), Çağrı (Dk. 69 Burhan), Yağızcan, Mikail (Dk. 83 Burak), Beykan (Dk. 87 Mehmet Ablay), Bahattin (Dk. 87 Murat)

        GOLLER: Dk. 45+2 Berşan, Dk. 65 Bahattin, Dk. 84 Beykan (Elazığspor)

        SARI KARTLAR: Sabutay (Efeler 09 SFK), Bahattin, Yağızcan, Çağrı, Mesut (Elazığspor)

        TFF 3'üncü Lig Yükselme Play-Off 3'üncü Tur ilk maçında Elazığspor, deplasmanda Efeler 09 Spor Futbol Kulübü'nü 3-0 mağlup ederek final için büyük avantaj yakaladı. Konuk ekip 45+2'nci dakikada Berşan Yavuzay'ın golüyle öne geçerek ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci devreye de etkili başlayan Elazığspor, 65'inci dakikada Bahattin Köse ile farkı 2'ye çıkarıp, 84'üncü dakikada Beykan Şimşek'in golüyle zafere uzandı: 0-3. İki takım 20 Mayıs Pazartesi günü Elazığ'da rövanş maçına çıkacak. Turu geçecek ekip adını Play-Off finaline yazdıracak.

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