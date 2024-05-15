Efeler 09 Spor Futbol Kulübü - Elazığspor: 0-3

TFF 3'üncü Lig Yükselme Play-Off 3'üncü Tur ilk maçında Elazığspor, deplasmanda Efeler 09 Spor Futbol Kulübü'nü 3-0 mağlup ederek final için büyük avantaj yakaladı. Konuk ekip 45+2'nci dakikada Berşan Yavuzay'ın golüyle öne geçerek ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci devreye de etkili başlayan Elazığspor, 65'inci dakikada Bahattin Köse ile farkı 2'ye çıkarıp, 84'üncü dakikada Beykan Şimşek'in golüyle zafere uzandı: 0-3. İki takım 20 Mayıs Pazartesi günü Elazığ'da rövanş maçına çıkacak. Turu geçecek ekip adını Play-Off finaline yazdıracak.

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