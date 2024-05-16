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        Efeler 09 havlu attı

        TFF3'üncü Lig 2'nci Grup Play-Off 3'üncü Turu'nda evinde Elazığspor'a 3-0 yenilen Efeler 09 SFK, 2'nci Lig'e yükselme şansını mucizelere bıraktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 11:13 Güncelleme: 16.05.2024 - 11:15
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        Efeler 09 havlu attı
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        TFF3'üncü Lig 2'nci Grup Play-Off 3'üncü Turu'nda evinde Elazığspor'a 3-0 yenilen Efeler 09 SFK, 2'nci Lig'e yükselme şansını mucizelere bıraktı. Play-Off'ta Turgutluspor ve Anadolu Üniversitesi'yle oynadığı 3 maçı da kazanıp rakiplerini eledikten sonra sezonun ilk yarısından beri 23 maçtır yenilmeyen grup ikincisi Elazığspor'la eşleşen Aydın ekibi ilk maçta büyük oranda havlu attı.

        Evinde farklı yenilgi alan Efeler, 20 Mayıs Pazartesi günü rakibiyle bu kez Elazığ'da rövanş maçına çıkacak. Efeler 09'un mucizeyi gerçekleştirmek için yenilmezlik serisini 24 maça çıkaran Elazığspor'u deplasmanda en az 4 farkla mağlup etmesi gerekecek. Teknik Direktör Veyis Kanber kötü bir sonuçla sahadan ayrıldıklarını belirterek, "Üzgünüz, rövanşa dezavantajlı çıkacağız. Yine de elimizden geleni yapacağız" dedi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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