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        Aydın filesinde Fatma kaldı

        SultanlarLigi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, iç transferde kaptan Fatma Şekerci ile sözleşme yeniledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 13:52 Güncelleme: 16.05.2024 - 13:55
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        Aydın filesinde Fatma kaldı
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        SultanlarLigi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, iç transferde kaptan Fatma Şekerci ile sözleşme yeniledi. Son 2 sezonda mavi-beyazlı formayı terleten 34 yaşındaki smaçörün yeni sezonda da Aydın ekibinin başarısı için ter dökeceği bildirildi. Kulüp binasında gerçekleştirilen imza törenine Kulüp Başkanı Polat Bora Mersin ve yöneticiler katıldı. Geçen sezonki kadrodan Anna Nicoletti, Lauren Carlini, Sara Loda, Valeriia Nudha, Firdevs Kiremitçi, Selin Adalı, Ayşe Çürük, Özge Nur Çetiner ve Ecenur Aksoy ile yollarını ayıran Aydın Büyükşehir Belediyespor'un yeni transferlerini önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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