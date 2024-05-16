Aydın filesinde Fatma kaldı

SultanlarLigi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, iç transferde kaptan Fatma Şekerci ile sözleşme yeniledi. Son 2 sezonda mavi-beyazlı formayı terleten 34 yaşındaki smaçörün yeni sezonda da Aydın ekibinin başarısı için ter dökeceği bildirildi. Kulüp binasında gerçekleştirilen imza törenine Kulüp Başkanı Polat Bora Mersin ve yöneticiler katıldı. Geçen sezonki kadrodan Anna Nicoletti, Lauren Carlini, Sara Loda, Valeriia Nudha, Firdevs Kiremitçi, Selin Adalı, Ayşe Çürük, Özge Nur Çetiner ve Ecenur Aksoy ile yollarını ayıran Aydın Büyükşehir Belediyespor'un yeni transferlerini önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor.