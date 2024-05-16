Görev başında kalp krizinden şehit olan polis memuru, Nazilli'de toprağa verildi

AYDIN’ın Nazilli ilçesinde, Yozgat'ta görev esnasında ekip otosunda kalp krizi geçirerek şehit olan polis memuru Hüseyin Baburşah (53), memleketi Nazilli'de toprağa verildi.

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şubesinde görevli Polis Memuru Hüseyin Baburşah, dün gece görevi başındayken ekip otosunda aniden kalp krizi geçirdi. Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Baburşah, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Yozgat Şehir Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Baburşah'ın cenazesi, bugün memleketi Nazilli'ye getirildi.