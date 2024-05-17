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        Aydın BŞB'de Gizem sözleşmesini yeniledi

        SULTANLARLigi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, iç transferde smaçör Fatma Şekerci'den sonra libero Gizem Çerağ Düzeltir ile de sözleşme yeniledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 11:22 Güncelleme: 17.05.2024 - 11:25
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        Aydın BŞB'de Gizem sözleşmesini yeniledi
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        SULTANLARLigi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, iç transferde smaçör Fatma Şekerci'den sonra libero Gizem Çerağ Düzeltir ile de sözleşme yeniledi. Kulüp binasında yapılan imza törenine Başkan Polat Bora Mersin katıldı. Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "2023-24 sezonunda formamızı başarıyla taşıyan değerli sporcumuz ile yeniden sözleşme imzaladık. Başarılı liberomuza sakatlıksız bir sezon diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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