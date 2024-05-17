Efeler 09'da yine satış iddiası

Aydın temsilcisine, Altay Altyapı Direktörü Mahmut Gözüaçık'ın talip olduğu ileri sürüldü. Efeler 09 SFK Başkanı Eymen Atay'ın satış konusunda Gözüaçık ile el sıkıştığı belirtildi. Resmi imzaların Play-Off müsabakaları sonrası atılacağı gelen haberler arasında.

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