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        Efeler, Elazığ'da mucize arıyor

        TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Play-Off 3'üncü Tur ilk maçında evinde Elazığspor'a 3-0 yenilerek tur şansını mucizelere bırakan Efeler 09 SFK, yarın rakibiyle deplasmanda kozlarını paylaşacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.05.2024 - 14:48 Güncelleme: 19.05.2024 - 14:48
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        Efeler, Elazığ'da mucize arıyor
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        TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Play-Off 3'üncü Tur ilk maçında evinde Elazığspor'a 3-0 yenilerek tur şansını mucizelere bırakan Efeler 09 SFK, yarın rakibiyle deplasmanda kozlarını paylaşacak. Elazığ Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Aydın temsilcisi, mucizeye imza atarak rakibini 4 farklı yenerse tur atlayan takım olacak.

        Efeler 09, 3 farklı galibiyet halinde maçı uzatmalara taşıyacak. Uzatmalarda da skor değişmezse tur atlayan ekibi penaltı vuruşları belirleyecek. Efeler 09 SFK, zoru başarıp finale kalmayı başarması durumunda 1'inci Grup'ta yer alan Aliağa Futbol-52 Orduspor eşleşmesinin galibiyle tarafsız sahada 2'nci Lig'e yükselme mücadelesi verecek. Bu maçın ardından bir süredir satılacağı konuşulan kulübün İzmir'de Altay Futbol Okulları'nda direktörlük yapan Mahmut Gözüaçık'a resmi devir sürecinin tamamlanması bekleniyor.

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