Efeler, Elazığ'da mucize arıyor

Efeler 09, 3 farklı galibiyet halinde maçı uzatmalara taşıyacak. Uzatmalarda da skor değişmezse tur atlayan ekibi penaltı vuruşları belirleyecek. Efeler 09 SFK, zoru başarıp finale kalmayı başarması durumunda 1'inci Grup'ta yer alan Aliağa Futbol-52 Orduspor eşleşmesinin galibiyle tarafsız sahada 2'nci Lig'e yükselme mücadelesi verecek. Bu maçın ardından bir süredir satılacağı konuşulan kulübün İzmir'de Altay Futbol Okulları'nda direktörlük yapan Mahmut Gözüaçık'a resmi devir sürecinin tamamlanması bekleniyor.

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