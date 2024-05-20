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        Nazilli Belediyespor'a talip var

        TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta kümede kalmayı başaran Nazilli Belediyespor'a talip olan Didim Belediyespor Başkanı Murat Küçüker görüşmelerin hafta içinde netleşeceğini söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 12:02 Güncelleme: 20.05.2024 - 12:02
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        Nazilli Belediyespor'a talip var
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        TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta kümede kalmayı başaran Nazilli Belediyespor'a talip olan Didim Belediyespor Başkanı Murat Küçüker görüşmelerin hafta içinde netleşeceğini söyledi. Nazilli Belediyespor'a talip olduklarını doğrulayan Küçüker, görevi devralmaları halinde takımın Nazilli'de kalacağını açıkladı. Nazilli Belediyesi'nin destek vermeyeceğini açıkladığı için zor günler geçiren Nazilli Belediyespor konusunda değerlendirmelerde bulunan Didim Belediyespor Başkanı Murat Küçüker, "Eğer görevi devralırsak, ben Nazilli halkına saygısızlık yapmam. Takımı bir yere götürmek gibi bir planım yok. Takım Nazilli'de Nazillispor olarak devam edecek. Takımı bir yere taşımak saygısızlık olur. Yazık, günah o kadar tesis, o kadar imkan ve öyle bir taraftara ayıp olur" dedi.

        Nazilli Belediyespor sezon içinde şirketleşmeye gitmişti.

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