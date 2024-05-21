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        Efeler yine Play-Off'ta takıldı

        TFF3'üncü Lig'de Aydın'ı temsil eden Efeler 09 SFK, son 2 sezonda üst üste Play-Off'ta elenmenin üzüntüsünü yaşadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 12:37 Güncelleme: 21.05.2024 - 12:37
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        Efeler yine Play-Off'ta takıldı
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        TFF3'üncü Lig'de Aydın'ı temsil eden Efeler 09 SFK, son 2 sezonda üst üste Play-Off'ta elenmenin üzüntüsünü yaşadı. Profesyonel ligde ilk kez yer aldığı 2022-2023'TE Play-Off 1'inci Tur'da Artvin Hopaspor'u eleyen yeşil-beyazlılar, 2'nci Tur'da Beyoğlu Yeni Çarşı'ya boyun eğip havlu attı. Bu sezon yine adını Play-Off'a yazdıran Efeler 09, ilk 2 turda Turgutluspor ve Anadolu Üniversitesi'ni saf dışı bıraktıktan sonra final biletini Elazığspor'a kaptırdı. Aydın ekibi evinde 3-0 yenildiği Elazığspor'a deplasmanda 4-0 kaybederek sezonu noktaladı.

        Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Tüm imkansızlıklara rağmen rüya gibi bir sezon geçirdik. Tüm Türkiye'ye Efeler’i tanıttık. Stadyumsuz, tesissiz, antrenman sahasız buralara gelmek çok büyük başarıydı. Bütçemizden 10 kat fazla bütçelerle kurulan takımlara karşı verdiğimiz mücadele ortada. Sezon öncesi küme düşer diyenlere cevabı sahada verdik. Bu heyecanı yaşatan, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Bu güzel sezonu şampiyonlukla taçlandıramasak da önümüzdeki sezonlar Efelerimiz çok daha iyi yerlere yükselecektir" ifadelerine yer verildi.

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