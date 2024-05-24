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        Aydın filesinde bir ayrılık daha

        Sultanlar Ligi takımlarından Aydın Büyükşehir Belediyespor, son 2 sezonda kadroda yer alan 22 yaşındaki pasör Çağla Salih ile yollarını ayırdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 11:11 Güncelleme: 24.05.2024 - 11:11
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        Aydın filesinde bir ayrılık daha
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        Sultanlar Ligi takımlarından Aydın Büyükşehir Belediyespor, son 2 sezonda kadroda yer alan 22 yaşındaki pasör Çağla Salih ile yollarını ayırdı. Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "İki sezon boyunca mavi-beyaz formamızı terleten değerli sporcumuz Çağla Salih'e bize kattıkları için teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz" denildi. Daha önce Anna Nicoletti, Lauren Carlini, Sara Loda, Valeriia Nudha, Firdevs Kiremitçi, Selin Adalı, Ayşe Çürük, Özge Nur Çetiner ve Ecenur Aksoy'la vedalaşan Aydın temsilcisi Çağla'nın gidişiyle birlikte toplam 10 isimle yollarını ayırmış oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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