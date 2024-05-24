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        Aydın merkezli 17 ilde siber dolandırıcılık operasyonu: 38 gözaltı

        AYDIN merkezli 17 ilde 'Bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması' suçunu örgütlü olarak işleyen organize suç şebekesine yönelik operasyonda 38 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 11:43 Güncelleme: 24.05.2024 - 11:45
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        Aydın merkezli 17 ilde siber dolandırıcılık operasyonu: 38 gözaltı
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        AYDIN merkezli 17 ilde 'Bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması' suçunu örgütlü olarak işleyen organize suç şebekesine yönelik operasyonda 38 şüpheli gözaltına alındı. Mağdurları ürün satışı vaadiyle dolandıran şüphelilerin sahte internet sitelerindeki işlem hacminin 1 milyar 49 milyon 174 bin 270 TL olduğu öğrenildi.

        Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Aydın Jandarma Komutanlığı, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarında, 'Bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması' suçunu örgütlü olarak işleyen organize suç şebekesine yönelik dün sabah, Aydın merkezli İzmir, İstanbul, Hatay, Ankara, Sakarya, Diyarbakır, Gaziantep, Manisa, Bartın, Tekirdağ, Van, Balıkesir, Sivas, Samsun, Kütahya ve Uşak'ta eş zamanlı operasyon yapıldı, 38 şüpheli gözaltına alındı.

        SUÇ GELİRLERİNİ KRİPTO VARLIKLARA ÇEVİRMİŞLER

        Şüpheliler, interaktif ürün satışı yapılabilen platformları ve bunlara ait kabul görmüş güvenli ödeme panellerini klonlayıp, benzer arayüz ve bağlantı adresleriyle gerçeğine benzer çok sayıda sahte internet sitesi tasarladı. Sosyal medya platformları üzerinde yayınladıkları sponsorlu reklamlarla ağlarına düşürdükleri mağdurları, tasarladıkları sahte internet sitelerine yönlendirerek ve kendilerini asker, polis, kamu görevlisi gibi tanıtıp güven kazanarak, araç yedek parçası, cep telefonu, bilgisayar, elektrikli bisiklet, maç bileti, klima, çeşitli ev eşyası ve benzeri ürün satışı vaadiyle dolandırdı. Mağdurlardan elde ettikleri suç gelirlerini kripto varlıklara çevirerek çok sayıda kripto soğuk cüzdan ve yabancı kripto borsası arası transfere tabi tutup karıştırarak, izini kaybettirmek ve gayrimeşru kaynağını gizleyerek meşru bir yolla elde edildiği konusunda kanaat uyandırmak yoluyla akladıkları tespit edildi.

        'İŞLEM HACMİ 1 MİLYAR 49 MİLYON 174 BİN 270 TL'

        Gerçekleşen karmaşık kripto para transfer trafiğinin takibi ve detaylı teknik analiziyle izini kaybettirmeyi amaçladıkları suç şebekesine ait gizli kripto cüzdanları, deşifre edilmiş yurt içi ve yurt dışı kripto varlık sağlayıcıları, bankalar, özel ödeme kuruluşları, internet servis sağlayıcılarından alınan verilerle Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile koordineli çalışmalar sonucu işlem hacminin 1 milyar 49 milyon 174 bin 270 TL olduğu belirlendi. Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan 38 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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