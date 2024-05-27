Nazilli Belediyespor'da 3 oyuncu gözden çıkarıldı

Yeni sezona daha iddialı bir oyuncu grubuyla girmeyi hedefleyen siyah-beyazlılarda sözleşmesi sona eren 3 futbolcuyla yola devam edilmeyeceği öğrenildi. Yönetimin teknik ekibin raporu doğrultasında mukaveleleri son bulan Hakkıcan Aksu, Ömer Kavurkacı ve Hüseyin Cihan Avcu ile nikah tazelemeyeceği ifade edildi.

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