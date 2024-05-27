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        Aydın filede 2 yabancı aldı

        Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, dış transferde iki yabancı oyuncuyla anlaşarak kadrosunu güçlendirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 12:08 Güncelleme: 27.05.2024 - 12:08
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        Aydın filede 2 yabancı aldı
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        Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, dış transferde iki yabancı oyuncuyla anlaşarak kadrosunu güçlendirdi.

        Mavi-beyazlılar, Kanadalı smaçör Hilary Johnson Howe ve Perulu smaçör Angela Leyva Tagle ile el sıkıştı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni sezon kadro planlamaları çerçevesinde çalışmalarını sürdüren kulübümüz,Kanada Milli Takımı forması giyen Hilary Johnson Howe ve son olarak Çukurova Belediyespor forması giyen Angela Leyva Tagle ile sözleşme imzaladı. Sporcularımızın başarılı bir sezon geçirmesini temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi. İki voleybolcu Aydın'da forma giyecekleri için çok heyecanlı ve mutlu olduklarını dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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