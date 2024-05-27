İş makinesinin bakımını yapmak isterken düşen kapağın altında kalarak can verdi
AYDIN'ın Çine ilçesinde, bir maden ocağında iş makinesinin bakımını yapan Mustafa Basak (24), üzerine düşen kapağın altında kalarak hayatını kaybetti.
AYDIN’ın Çine ilçesinde, bir maden ocağında iş makinesinin bakımını yapan Mustafa Basak (24), üzerine düşen kapağın altında kalarak hayatını kaybetti.
Olay, saat 15.00 sıralarında Tatarmemişler Mahallesi’nde bulunan özel bir maden ocağına ait şantiye alanında meydana geldi. İddiaya göre, şantiyede bulunan kırıcı makinenin rulman aksamlarını değiştirmek için kırıcının içerisine giren Mustafa Basak, bu sırada üzerine düşen makine kapağının altında kaldı. Olayı gören diğer işçiler kapağı kaldırmak için çalışma başlatırken, ihbar üzerine de olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Düşen kapak iş makinesiyle kaldırılırken, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Basak’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Basak'ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Çine Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından yürütülüyor.
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