Avcıların vurduğu leylek, bir daha uçamayacak

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, avcılar tarafından vurulan leyleğin veteriner kliniğinde tedavisi yapılarak yaralanan tek kanadı operasyonla alındı. Leyleğin bir daha uçamayacağı, bu nedenle de Bursa Emekli Hayvanlar Çiftliği'nde korumaya alınacağı belirtildi.

Nazilli ilçesi Yeni Mahalle'deki demir yolunun kenarında yaralı bir leylek bulanlar, durumu Nazilli Hayvan Hakları ve Doğa Koruma Derneği'ne bildirdi. Bölgeye gelen dernek üyeleri, yaralı leyleği veteriner kliniğine götürdü. Sağ kanadından avcılar tarafından vurulduğu belirlenen leylek, operasyona alındı. Parçalandığı tespit edilen kanadı operasyonla alınan leyleğin bir daha uçması mümkün olmadığı için Bursa Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne gönderilerek burada koruma altına alınacağı belirtildi. Nazilli Hayvan Hakları ve Doğa Koruma Derneği Başkanı Mehmet Gürkan Tığoğlu, "Ülke genelinde üst yöneticilerimiz tarafından sokak hayvanlarının uyutulmasını dile getirmek, itlafın özendirilmesidir. Her gün ülke genelinde Aydın'da ve bulunduğumuz Nazilli ilçemizde yüzlerce üzücü olayla karşılıyoruz. Bize emanet edilen canlılara ne pahasına olursa olsun sahip çıkmamız gerekiyor. Onların da yaşama haklarının olduğunu ve bu dünyada sadece insanların yaşadığını unutmamamız bunun bilinci ile hareket etmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.