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        Avcıların vurduğu leylek, bir daha uçamayacak

        AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, avcılar tarafından vurulan leyleğin veteriner kliniğinde tedavisi yapılarak yaralanan tek kanadı operasyonla alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 10:21 Güncelleme: 28.05.2024 - 10:25
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        Avcıların vurduğu leylek, bir daha uçamayacak
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        AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, avcılar tarafından vurulan leyleğin veteriner kliniğinde tedavisi yapılarak yaralanan tek kanadı operasyonla alındı. Leyleğin bir daha uçamayacağı, bu nedenle de Bursa Emekli Hayvanlar Çiftliği'nde korumaya alınacağı belirtildi.

        Nazilli ilçesi Yeni Mahalle'deki demir yolunun kenarında yaralı bir leylek bulanlar, durumu Nazilli Hayvan Hakları ve Doğa Koruma Derneği'ne bildirdi. Bölgeye gelen dernek üyeleri, yaralı leyleği veteriner kliniğine götürdü. Sağ kanadından avcılar tarafından vurulduğu belirlenen leylek, operasyona alındı. Parçalandığı tespit edilen kanadı operasyonla alınan leyleğin bir daha uçması mümkün olmadığı için Bursa Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne gönderilerek burada koruma altına alınacağı belirtildi. Nazilli Hayvan Hakları ve Doğa Koruma Derneği Başkanı Mehmet Gürkan Tığoğlu, "Ülke genelinde üst yöneticilerimiz tarafından sokak hayvanlarının uyutulmasını dile getirmek, itlafın özendirilmesidir. Her gün ülke genelinde Aydın'da ve bulunduğumuz Nazilli ilçemizde yüzlerce üzücü olayla karşılıyoruz. Bize emanet edilen canlılara ne pahasına olursa olsun sahip çıkmamız gerekiyor. Onların da yaşama haklarının olduğunu ve bu dünyada sadece insanların yaşadığını unutmamamız bunun bilinci ile hareket etmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

        BURSA'YA GÖNDERİLECEK

        Yaralı leyleğin tedavisini yapan Veteriner Hekim Osman Yırtımcı ise "Yapılan ön muayenesinde kemiklerinde saçma izlerinin bulunduğu iki kemiğinin de kırık olduğunu tespit ederek kemik bölgesinde kırıklar nedeni ile operasyona aldık. Kanadını ampute etmek zorunda kaldık. Çok şükür leyleğimiz şu anda sağlıklı. Yemesi, içmesi iyi. Artık normal hayatına uçamayarak devam edecek. Ama uçamayacak olarak hayatını devam ettirecek olan bir leyleği de uyutmayı tercih etmiyoruz.

        Bizler veteriner hekim olarak her zaman yaşatmaktan yanayız. İşte bu leyleğimiz de bir göstergesi. Artık leyleğimiz, tedavisinin ardından Bursa Emekli Hayvanlar Çiftliği'nde yaşamına devam edecek. Gerekli beslenme ve barınma koşulları en ideal bir şekilde sağlanarak hayatına uçamayarak devam edecek. Ama onun yaşaması da bizim için yeterli" diye konuştu.

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        Galeri
        Galeri

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