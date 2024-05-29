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        Aydın'da fuhuş operasyonunda 7 tutuklama

        AYDIN'ın Didim ilçesinde, polisin fuhuş yaptıran 2 farklı şebekeye yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 7'si tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 11:54 Güncelleme: 29.05.2024 - 12:00
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        Aydın'da fuhuş operasyonunda 7 tutuklama
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        AYDIN'ın Didim ilçesinde, polisin fuhuş yaptıran 2 farklı şebekeye yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 7'si tutuklandı.

        Didim Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, mağdurları fuhuş yapmaya zorlayan, aracılık yapan ve yer temin eden 2 şebeke tespit etti. Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, dün sabah saatlerinde 9 iş yeri ve 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca ile suçtan kaynaklandığı değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri sonrası dün akşam saatlerinde adliye sevk edildi. Şüphelilerden 7'si 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'insan ticareti', 'fuhuş için yer temin etmek veya aracılık etmek' suçlarından tutuklanırken, 6'sı adli kontrol şartıyla olmak üzere 10 şüpheli serbest bırakıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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