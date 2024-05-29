Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın file üçüncü yabancıyı aldı

        Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, Fransa Milli Takımı oyuncularından pasör Nina Stojiljkovic ile sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 12:21 Güncelleme: 29.05.2024 - 12:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın file üçüncü yabancıyı aldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, Fransa Milli Takımı oyuncularından pasör Nina Stojiljkovic ile sözleşme imzaladı. Geçen sezon Çukurova Belediyespor'da forma giyen 28 yaşındaki voleybolcu, "Herkese merhaba. Ben Nina Stojiljkovic. Önümüzdeki sezon Aydın'da olacağım. Hepinizle tanışmak için sabırsızlanıyorum. Yakında görüşürüz. Aydın'da oynayacağım için de çok mutluyum" dedi. Mavi-beyazlılar geçtiğimiz günlerde Perulu Angela Leyva Tagle ve Kanadalı smaçör Hilary Howe ile kontrat imzalamıştı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Enflasyonda geçiş dönemi bu ay sona eriyor, dezenflasyonun eşiğindeyiz"
        "Enflasyonda geçiş dönemi bu ay sona eriyor, dezenflasyonun eşiğindeyiz"
        3 hafta önce sevgili oldular! 16 yaşındaki kız arkadaşı öldürdü!
        3 hafta önce sevgili oldular! 16 yaşındaki kız arkadaşı öldürdü!
        Aslan'da kabuk değişimi
        Aslan'da kabuk değişimi
        AK Parti'de 'Ankara kriterleri' hazırlığı
        AK Parti'de 'Ankara kriterleri' hazırlığı
        Carlos, canlı yayında Arda'yı şaşırttı!
        Carlos, canlı yayında Arda'yı şaşırttı!
        Deniz Akkaya'dan yeni iddialar
        Deniz Akkaya'dan yeni iddialar
        Son bir haftada 3 şiddetli türbülans: Türbülanslar neden arttı?
        Son bir haftada 3 şiddetli türbülans: Türbülanslar neden arttı?
        Bu yıldızlar bedava!
        Bu yıldızlar bedava!
        Mersin'de 11 kişinin öldüğü kazanın bilirkişi ön raporu: Otobüs şoförü "tek ve asli kusurlu"
        Mersin'de 11 kişinin öldüğü kazanın bilirkişi ön raporu: Otobüs şoförü "tek ve asli kusurlu"
        Cimbom'a '10 numara' gol kralı!
        Cimbom'a '10 numara' gol kralı!
        Burdur'da diyaliz sonrası ikinci ölüm!
        Burdur'da diyaliz sonrası ikinci ölüm!
        Hastalığını gözyaşları içinde anlattı
        Hastalığını gözyaşları içinde anlattı
        2 kız kardeşini istismar etmişti! İğrenç ağabeyin cezası belli oldu!
        2 kız kardeşini istismar etmişti! İğrenç ağabeyin cezası belli oldu!
        En zengin ünlü kadınlar
        En zengin ünlü kadınlar
        ABD'li siyasetçiden İsrail'e: Bitirin onları!
        ABD'li siyasetçiden İsrail'e: Bitirin onları!
        Ünlülerden Filistin mesajları
        Ünlülerden Filistin mesajları
        Mezun gençlere 2 yıl sağlık hizmeti
        Mezun gençlere 2 yıl sağlık hizmeti
        Bursa'ya 'hidrojen' yatırımı
        Bursa'ya 'hidrojen' yatırımı
        Ünlülerin akıllı telefonla imtihanı: Şeytani bir icat
        Ünlülerin akıllı telefonla imtihanı: Şeytani bir icat

        Benzer Haberler

        Aydın'da fuhuş operasyonunda 7 tutuklama
        Aydın'da fuhuş operasyonunda 7 tutuklama
        Germencik'te hırsızlık şüphelisi yakalandı
        Germencik'te hırsızlık şüphelisi yakalandı
        İncirde ilekleme dönemi bu yıl erken başladı
        İncirde ilekleme dönemi bu yıl erken başladı
        Nazilli'de durdurulan otomobilden 1 kilo eroin ele geçirildi
        Nazilli'de durdurulan otomobilden 1 kilo eroin ele geçirildi
        Aydın'da pikabın çarptığı 4 yaşındaki çocuk yaralandı
        Aydın'da pikabın çarptığı 4 yaşındaki çocuk yaralandı
        Aydın'da itfaiye aracı ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
        Aydın'da itfaiye aracı ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı