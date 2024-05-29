Aydın file üçüncü yabancıyı aldı
Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, Fransa Milli Takımı oyuncularından pasör Nina Stojiljkovic ile sözleşme imzaladı.
Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, Fransa Milli Takımı oyuncularından pasör Nina Stojiljkovic ile sözleşme imzaladı. Geçen sezon Çukurova Belediyespor'da forma giyen 28 yaşındaki voleybolcu, "Herkese merhaba. Ben Nina Stojiljkovic. Önümüzdeki sezon Aydın'da olacağım. Hepinizle tanışmak için sabırsızlanıyorum. Yakında görüşürüz. Aydın'da oynayacağım için de çok mutluyum" dedi. Mavi-beyazlılar geçtiğimiz günlerde Perulu Angela Leyva Tagle ve Kanadalı smaçör Hilary Howe ile kontrat imzalamıştı.
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