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        Otomobildeki valizden 4 kilo uyuşturucu çıktı

        AYDIN'ın Efeler ilçesinde polisin durdurduğu otomobilde narkotik köpeği 'Gece' ile yapılan aramada valizde 4 kilo 900 gram metamfetamin ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 14:16 Güncelleme: 31.05.2024 - 14:20
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        Otomobildeki valizden 4 kilo uyuşturucu çıktı
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        AYDIN'ın Efeler ilçesinde polisin durdurduğu otomobilde narkotik köpeği 'Gece' ile yapılan aramada valizde 4 kilo 900 gram metamfetamin ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kente yüksek miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi sonrası harekete geçti. Takibe alınan bir otomobil, gece saatlerinde Umurlu Mahallesi'nde durduruldu. Otomobilde narkotik köpeği 'Gece' ile yapılan aramada bagajdaki valizde 4 kilo 900 gram metamfetamin, 2 ruhsatsız tabanca ve 51 mermi ele geçirildi. Otomobildeki İ.Ç., G.Ç. ve M. A. gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinin ardından şüpheliler, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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