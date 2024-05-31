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        Midibüs, yolcu minibüsüne arkadan çarptı: 17 yaralı

        AYDIN'ın Çine ilçesinde midibüsün, yolcu minibüsüne arkadan çarptığı kazada, 17 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 15:23 Güncelleme: 31.05.2024 - 15:25
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        Midibüs, yolcu minibüsüne arkadan çarptı: 17 yaralı
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        AYDIN'ın Çine ilçesinde midibüsün, yolcu minibüsüne arkadan çarptığı kazada, 17 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 13.00 sıralarında Aydın Muğla kara yolu, Dorumlar Mahallesi Karatepe mevkiinde meydana geldi. Çine ilçesinden Efeler'e yolcu taşıyan Ahmet Öz yönetimindeki 09 M 4712 plakalı yolcu minibüsüne arkadan gelen 48 AAJ 819 plakalı midibüs çarptı. Kazada, sürücülerle birlikte 17 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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