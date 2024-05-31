Midibüs, yolcu minibüsüne arkadan çarptı: 17 yaralı

Kaza, saat 13.00 sıralarında Aydın Muğla kara yolu, Dorumlar Mahallesi Karatepe mevkiinde meydana geldi. Çine ilçesinden Efeler'e yolcu taşıyan Ahmet Öz yönetimindeki 09 M 4712 plakalı yolcu minibüsüne arkadan gelen 48 AAJ 819 plakalı midibüs çarptı. Kazada, sürücülerle birlikte 17 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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