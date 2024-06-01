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        Aydın'da 1 ton kesilmiş domuz eti ele geçirildi

        AYDIN'ın İncirliova ilçesinde jandarmanın bir çiftliğe yaptığı operasyonda 1 ton kesilmiş yaban domuzu eti ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 14:41 Güncelleme: 01.06.2024 - 14:45
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        Aydın'da 1 ton kesilmiş domuz eti ele geçirildi
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        AYDIN'ın İncirliova ilçesinde jandarmanın bir çiftliğe yaptığı operasyonda 1 ton kesilmiş yaban domuzu eti ele geçirildi.

        İncirliova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hacıaliobası Mahallesi'nde bir çiftlikte domuz kesildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Söz konusu çiftliğe dün akşam saatlerine operasyon düzenlendi. Çiftlikte yapılan aramalarda 1 ton kesilmiş ve poşetlere konulmuş domuz eti ele geçirildi. Ele geçirilen domuz etleri İncirliova Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri tarafından imha edildi. Çiftlikte bulunan 1 kişi ise gözaltına alınıp, hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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