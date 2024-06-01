Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Otomobilde 4 kilo 900 gram uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

        AYDIN'da durdurulan otomobilde, narkotik köpeği 'Gece' ile yapılan aramada, valizde 4 kilo 900 gram metamfetaminle yakalanıp gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 14:43 Güncelleme: 01.06.2024 - 14:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otomobilde 4 kilo 900 gram uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        AYDIN'da durdurulan otomobilde, narkotik köpeği 'Gece' ile yapılan aramada, valizde 4 kilo 900 gram metamfetaminle yakalanıp gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüksek miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisiyle harekete geçti. Takibe alınan otomobil, dün gece Efeler ilçesi Umurlu Mahallesi'nde durduruldu. Otomobilde narkotik köpeği 'Gece' ile yapılan aramada, bagajdaki valizde 4 kilo 900 gram metamfetamin, 2 ruhsatsız tabanca ve 51 mermi ele geçirildi. Otomobildeki İ.Ç., G.Ç. ve M.A. gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yol kenarında ölmüş olarak bulundu! 15 yıl geçti... İş ortağı tutuklandı!
        Yol kenarında ölmüş olarak bulundu! 15 yıl geçti... İş ortağı tutuklandı!
        Alkollü trafiğe çıktı! 2 kişiyi kaldırımda ezdi! 3 ay sonra tahliye!
        Alkollü trafiğe çıktı! 2 kişiyi kaldırımda ezdi! 3 ay sonra tahliye!
        İsrail kalıcı ateşkes önerisine kapıyı kapattı
        İsrail kalıcı ateşkes önerisine kapıyı kapattı
        Fenerbahçe'nin Mourinho tercihi mükemmel
        Fenerbahçe'nin Mourinho tercihi mükemmel
        "Arayı uzatmadan ziyaret edeceğim"
        "Arayı uzatmadan ziyaret edeceğim"
        Devler Ligi'nde şampiyon belli oluyor
        Devler Ligi'nde şampiyon belli oluyor
        Milyon dolarlardan vazgeçti
        Milyon dolarlardan vazgeçti
        İşte Süper Lig'in en değerli futbolcusu!
        İşte Süper Lig'in en değerli futbolcusu!
        Neden bebekleri leylek getirdi deniyor?
        Neden bebekleri leylek getirdi deniyor?
        Trump'a borsada 'sus payı' şoku
        Trump'a borsada 'sus payı' şoku
        Özür dilemeli parti
        Özür dilemeli parti
        3 tarafı suyla kaplandı... Köy yarımadaya dönüştü
        3 tarafı suyla kaplandı... Köy yarımadaya dönüştü
        Biri tebrik diğeri ailesini ifşa etti
        Biri tebrik diğeri ailesini ifşa etti
        Kara yoluyla ulaşılamıyor! Kalıntılar arasında eşsiz deneyim
        Kara yoluyla ulaşılamıyor! Kalıntılar arasında eşsiz deneyim
        Korku sevenlerin seyretmesi gereken 10 Güney Kore korku filmi
        Korku sevenlerin seyretmesi gereken 10 Güney Kore korku filmi
        Hastalıklar neden gece kötüleşir?
        Hastalıklar neden gece kötüleşir?
        Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller yaşamını yitirdi
        Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller yaşamını yitirdi
        Artık bu hayatta yalnızsın Brad!
        Artık bu hayatta yalnızsın Brad!
        Razvan olumsuz bitti!
        Razvan olumsuz bitti!
        Orhan Pamuk Habertürk'e anlattı
        Orhan Pamuk Habertürk'e anlattı

        Benzer Haberler

        Aydın'da 1 ton kesilmiş domuz eti ele geçirildi
        Aydın'da 1 ton kesilmiş domuz eti ele geçirildi
        Nazillispor'a çifte şok
        Nazillispor'a çifte şok
        Söke'de otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı
        Söke'de otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı
        ADÜ İletişim Fakültesi'nde mezuniyet töreni düzenlendi
        ADÜ İletişim Fakültesi'nde mezuniyet töreni düzenlendi
        Aydın'da iki minibüs çarpıştı, 17 kişi yaralandı
        Aydın'da iki minibüs çarpıştı, 17 kişi yaralandı
        Midibüs, yolcu minibüsüne arkadan çarptı: 17 yaralı
        Midibüs, yolcu minibüsüne arkadan çarptı: 17 yaralı