Midibüsün yolcu minibüsüne çarptığı kazadaki 17 yaralıdan 13'ü taburcu edildi

AYDIN'ın Çine ilçesinde, midibüsün yolcu minibüsüne arkadan çarptığı kazada yaralanan 17 kişiden 13'ü, tedavileri sonrası taburcu edildi. Jandarmadaki ifadeleri alınan sürücüler serbest bırakıldı.

Kaza, dün saat 13.00 sıralarında, Aydın-Muğla kara yolu Dorumlar Mahallesi Karatepe mevkisinde meydana geldi. Çine'den Efeler ilçesine yolcu taşıyan Ahmet Öz (22) yönetimindeki 09 M 4712 plakalı yolcu minibüsüne, arkadan gelen Mehmet Sarıgül (72) idaresindeki 48 AAJ 819 plakalı midibüs çarptı. Kazada, sürücülerle birlikte 17 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, çevre hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedavilerinin ardından her 2 araç sürücüsünün de aralarında olduğu 13 yaralı dün akşam saatlerinde taburcu edildi. Diğer 4 yaralının ise tedavilerinin sürdüğü bildirildi. Öte yandan, taburcu olan 2 sürücü de jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.