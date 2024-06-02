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        Kuşadası açıklarında 16 kaçak göçmen kurtarıldı

        AYDIN'ın Kuşadası ilçesi açıkları, Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen lastik bottaki 4'ü çocuk 16 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.06.2024 - 01:20 Güncelleme: 02.06.2024 - 01:25
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        Kuşadası açıklarında 16 kaçak göçmen kurtarıldı
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        AYDIN'ın Kuşadası ilçesi açıkları, Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen lastik bottaki 4'ü çocuk 16 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, cuma günü saat 10.00'da Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen bulunduğu bilgisini aldı. Bölgeye ulaşan ekipler, Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen lastik bot içerisindeki 4'ü çocuk 16 kaçak göçmeni kurtardı.

        Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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