Kuşadası açıklarında 16 kaçak göçmen kurtarıldı
AYDIN'ın Kuşadası ilçesi açıkları, Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen lastik bottaki 4'ü çocuk 16 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
AYDIN'ın Kuşadası ilçesi açıkları, Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen lastik bottaki 4'ü çocuk 16 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, cuma günü saat 10.00'da Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen bulunduğu bilgisini aldı. Bölgeye ulaşan ekipler, Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen lastik bot içerisindeki 4'ü çocuk 16 kaçak göçmeni kurtardı.
Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
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