Aydın filesine Polonyalı takviye
Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, dış transferde Polonyalı pasör çaprazı Aleksandra Rasinska ile sözleşme imzaladı.
Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, dış transferde Polonyalı pasör çaprazı Aleksandra Rasinska ile sözleşme imzaladı. İlk kez Türkiye'de forma giyecek Rasinska'nın transferiyle ilgili kulüpten, "Yeni sezon kadro planlamaları çerçevesinde çalışmalarını sürdüren takımımız, son olarak Polonya ligi takımlarından Energa MKS Kalisz forması giyen başarılı pasör çaprazı Aleksandra Rasinska ile sözleşme imzaladı. Sporcumuzun başarılı bir sezon geçirmesini temenni ediyoruz" açıklaması yapıldı.
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