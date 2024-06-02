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        Aydın filesine Polonyalı takviye

        Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, dış transferde Polonyalı pasör çaprazı Aleksandra Rasinska ile sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.06.2024 - 12:56 Güncelleme: 02.06.2024 - 12:56
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        Aydın filesine Polonyalı takviye
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        Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, dış transferde Polonyalı pasör çaprazı Aleksandra Rasinska ile sözleşme imzaladı. İlk kez Türkiye'de forma giyecek Rasinska'nın transferiyle ilgili kulüpten, "Yeni sezon kadro planlamaları çerçevesinde çalışmalarını sürdüren takımımız, son olarak Polonya ligi takımlarından Energa MKS Kalisz forması giyen başarılı pasör çaprazı Aleksandra Rasinska ile sözleşme imzaladı. Sporcumuzun başarılı bir sezon geçirmesini temenni ediyoruz" açıklaması yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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