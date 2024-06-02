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        Kaynak yaparken zeytinliği yakan 2 şüpheli serbest kaldı

        AYDIN'ın Efeler ilçesinde, bir çiftlikteki çatı inşaatında kaynaktan sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle zeytinlikte çıkan yangında gözaltına alınan D.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.06.2024 - 21:24 Güncelleme: 02.06.2024 - 21:25
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        Kaynak yaparken zeytinliği yakan 2 şüpheli serbest kaldı
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        AYDIN'ın Efeler ilçesinde, bir çiftlikteki çatı inşaatında kaynaktan sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle zeytinlikte çıkan yangında gözaltına alınan D.A. ve Y.A.Ö., çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

        Yangın, dün saat 16.30 sıralarında Efeler ilçesinin kırsal Yılmazköy- Doğanköy mahalleri arasındaki zeytinlikte çıktı. Yangın, ihbar üzerine bölgeye gelen ekipler tarafından 1,5 saatlik çaba sonucu kontrol altına alındı. Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede yangının çıkış nedeninin bölgede bulunan bir çiftlikte çatı inşaatı sırasında kaynak yapıldığı sırada sıçrayan kıvılcımdan kaynaklandığı belirlendi. Yangına neden olan şüpheliler D.A. ve Y.A.Ö., gözaltına alındı. 2 şüpheli, jandarmadaki ifadelerinin ardından bugün sevk edildikleri mahkemece serbest kaldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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