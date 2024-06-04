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        Haber alınamayan petshop işletmecisi, evde ölü bulundu

        AYDIN'ın Nazilli ilçesinde uzun zamandır kendisinden haber alınamayan ve tek başına yaşadığı öğrenilen petshop işletmecisi Mehmet Özpınar (35), evinde tabancayla vurulmuş olarak ölü bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 00:07 Güncelleme: 04.06.2024 - 00:10
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        Haber alınamayan petshop işletmecisi, evde ölü bulundu
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        AYDIN’ın Nazilli ilçesinde uzun zamandır kendisinden haber alınamayan ve tek başına yaşadığı öğrenilen petshop işletmecisi Mehmet Özpınar (35), evinde tabancayla vurulmuş olarak ölü bulundu.

        Olay, akşam saatlerinde Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. Bir süre önce eşinden boşanan ve tek yaşadığı öğrenilen petshop işletmesi Mehmet Özpınar'dan haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine Özpınar'ın oturduğu eve giden polis ve sağlık ekipleri, çilingir yardımıyla içeri girdi. Eve giren ekipler, Özpınar'ı yerde hareketsiz yatarken buldu. Karnından tabancayla vurulduğu ve olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edilen Özpınar'ın cesedi, olay yeri incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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